Vuurwerk afsteken tijdens eindejaarsperiode is verboden in Zuienkerke

Dat laat burgemeester Alain De Vlieghe (Lijst Burgemeester) weten als antwoord op een rondvraag van Het Laatste Nieuws. “Enkel een gespecialiseerde firma zou dat eventueel mogen, maar we hebben daar geen aanvragen voor gekregen." Een politieverordening moet die maatregel doen naleven. In de meeste steden en gemeenten in onze regio geldt zo’n verbod. Bij de buren in Brugge kan je op oudejaarsavond wél naar het officiële (geluidsarme) vuurwerk kijken op ‘t Zand.