Vermiste alpaca levend teruggevonden na massale zoektocht: “Zo blij dat Bruno weer thuis is”

Blankenberge - Knokke Tibeau (23) en Maedeh (25) stopten vorig jaar hun studies om Aloha Poké Bowls op te richten en openen binnenkort een vestiging in Blankenber­ge: "Als jong koppel vullen we elkaar perfect aan in onze zaak”

In september wil Aloha Poké Bowls een vestiging openen in Blankenberge. Zaakvoerders Tibeau van Ael (23) en Maedeh Khatibi (25) - die trouwens ook in het gewone leven een koppel vormen - geloven in het succes van hun zaak waarmee ze vorig jaar van start gingen in Knokke. “We dienen deze week nog ons dossier in bij het lokaal bestuur voor de functiewijziging van het pand langs de De Smet de Naeyerlaan want we merken dat er ook hier veel vraag is naar onze bowls.”

10 juni