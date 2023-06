Verkeersdeskundige heldert mysterie op: jonge bromfietser (20) stierf na botsing tegen elektriciteitscabine

Restaura­tie Gruuthuse­mu­se­um in de prijzen op internatio­na­le architec­tuur­wed­strijd

De restauratie van het Gruuthusemuseum - onderdeel van Musea Brugge - kreeg donderdagavond een belangrijke erkenning op de zesde editie van de European Award for Architectural Heritage Intervention (AHI) in Barcelona. Het architectenteam van B-juxta, dat de restauratie van het museum voltooide in 2019, mocht er de ‘Special Restoration Mention’ in ontvangst nemen.