Stralend zonnig weer in Zuienkerke vandaag

Bakkersfa­mi­lie ontwikkelt zeewier­brood­je samen met Seaweed­chef: “Ideaal broodje om te degusteren”

Bakkerij Petris in Wenduine heeft de handen in elkaar geslagen met seaweedschef Donald Deschagt uit Bredene voor een uniek zeewierbrood. Het bijzonder broodje valt al meteen in de smaak want onmiddellijk bij de lancering werden al 100 broden verkocht.