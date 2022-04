Steun mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers tijdens de creativiTIJDswandeling

Onderweg krijg je een aantal leuke opdrachten waarbij je creativiteit wordt aangesproken. Het parcours is rolstoeltoegankelijk en zo’n 3 tot 5 km lang. De wandelingen maken deel uit van het Samana-project CreativiTIJD. Met dit project wil Samana het belang, de beleving, de betekenis van ’tijd’ van vrijwilligers, mantelzorgers en zieke mensen in de kijker te zetten.Aan deze belevingswandeling kan je alleen, met vrienden of familie of in groep meedoen. Je kan ook nog deelnemen aan allerlei workshops, creatieve vakanties en de blog. Al deze nieuwe kennis kan je dan inzetten voor de grote finale in het najaar: een nationale SWAP, waar je je tijd ‘wegschenkt’ aan iemand anders.