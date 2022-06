Slaap eens in een vlot: ook dit jaar weer 8 huisjes op het water in domein Polderwind

“Veel is er niet veranderd in vergelijking met ons eerste jaar in 2021", zegt Kika Merlin. “Het enige verschil is dat je nu niet meer hoeft aan te melden in het hotel Polderwind. Inchecken kan je zelf met een eigen locker waar onder meer een lampje en een peddel in zit. Dit was vorig jaar een succes en dat willen we uiteraard graag herhalen.” Kika en Tobias Knockaert baten ook Boomkamp uit. Dat is een boomkamp-concept in Ruddervoorde dat dit jaar aan een derde editie toe is.