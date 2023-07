Patrick (64) runt al 27 jaar zijn groothan­del rond modeltrein­tjes: “Het is een mooie kans om in mijn thuisbasis ook eens naar buiten te komen”

In één van de pop-upetalages die het stadsbestuur twee weken gratis ter beschikking stelt aan Brugse ondernemers, prijkt momenteel materiaal van Train Service Danckaert. Het is Bruggeling Patrick Danckaert die zijn zaak destijds opstartte als zelfstandige hersteldienst in opdracht van Märklin Service België. “Mijn passie voor miniatuurtreintjes begon op mijn vijfde dankzij mijn vader en mijn grootvader die allebei liefhebbers waren van modelbouw.”