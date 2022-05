Nele opent na 8 jaar in Kok Sur Mer nu eigen zaak Mangée in Nieuwmunster. “Ik wil mensen verwennen in een gemoedelijke sfeer”

De Haan/ZuienkerkeAcht jaar lang bediende Nele Velghe met een grote glimlach de klanten in het bekende restaurant Kok Sur Mer. Nu vond ze dat het tijd werd om een nieuwe weg in te slaan en dat doet ze met haar nieuwe horecazaak Mangée in het rustige Nieuwmunster, een deelgemeente van Zuienkerke. Ze wil na 20 jaar in gastronomische restaurants te werken vooral inzetten op een gemoedelijke sfeer in combinatie met kwalitatieve gerechten.

Nieuwmunster ademt de sfeer uit van een typisch polderdorpje. In het midden van de Doelhofstraat recht tegenover de kerk opent vanaf 18 mei een horecazaak in het voor de rest rustige dorp. “Ik ben hier eerder toevallig terecht gekomen”, vertelt Nele. “Ik hou wel van de sfeer hier en ik merk aan de mensen dat ze blij zijn dat er opnieuw leven in de brouwerij komt. Ze zullen van ons ook weinig last hebben want ik open een dagzaak die open zal zijn tussen 11 en 18 uur. Enkel op zaterdag zijn we open van 11 tot 23 uur”, vertelt Nele.

Ze kijkt ernaar uit om opnieuw klanten te ontvangen, maar ditmaal in een iets gemoedelijker kader. “Ik draai al 20 jaar mee in gastronomische restaurants. Ik heb eerst gewerkt bij Wout Bru, daarna in de Karmeliet en dan heb ik samen met mijn ex-man Jean-Philippe een zaak uitgebaat in de golfclub in De Haan. We zijn daar vertrokken om Kok sur Mer te openen. Ook na onze scheiding zijn we blijven samenwerken. Na drie jaar werd het nu echter tijd om elk onze eigen weg op te gaan. Ik wil ‘s avonds ook meer tijd met de kinderen doorbrengen”, vertelt Nele.

Laagdrempelig

Na 8 jaar laat ze de echte gastronomie achter zich en wil ze meer inzetten op gezelligheid. “Iedereen is hier welkom, ook om gewoon iets te drinken. Het zal klassevol en verzorgd zijn, maar toch laagdrempelig. Ik wil een verzorgde lunch aanbieden met voor- en hoofdgerecht voor 28 euro, maar we zullen ook een kleine kaart hebben met de typische suggesties zoals garnaalkroketten en zuiderse specialiteiten, salades en gerechtjes om te delen. Er passeren hier veel fietsers en wandelaars. Ik zit hier aan een fietsknooppunt en er start een wandelroute voor de deur. We zitten dus op een ideale locatie om te lunchen of iets te drinken tijdens of na hun tocht. We hebben achteraan ook een zonnig terras met zicht op de polders.”

Passie voor koken

Nele zal zowel in keuken als in de zaal staan. Ze krijgt hulp van zowel een kok als een zaalmedewerker. “In de zaal krijg ik hulp van Sheera. Ik werkte al samen met haar in Kok Sur Mer en het was bijna logisch dat ze zou meekomen met mij. We zijn door de jaren heen goede vriendinnen geworden en we zijn een echte tandem. Wij moeten maar naar elkaar kijken om te weten wat we bedoelen. Ik zal zelf ook nog in de zaal staan want ik hou van het contact met de mensen. Daarnaast zal ik ook wel in de keuken staan. Ik heb daarom bewust voor een open keuken gekozen zodat ik ook vanuit de keuken contact heb met de klanten.” Nele stond de voorbije jaren niet meer in de keuken, maar volgde wel een kookopleiding in de hotelschool. “Ik kook eigenlijk enorm graag. Ik ga niet zeggen dat ik kan koken op gastronomisch niveau, maar wat ik hier zal geven is helemaal mijn ding. Ik kook met hart en ziel.”

De naam van de zaak Mangée is niet toevallig gekozen. “Het is een samentrekking van Manon en Estée, mijn twee kinderen”, zegt Nele trots.

Meer info via www.mangee.be