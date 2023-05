Logeren op het water of in boomhutten? Probeer het deze zomer op Vlotkamp én Boomkamp: “Je hoeft geen avonturier te zijn om te genieten”

De Kade legt maar liefst 385 zonnepane­len op gebouwen in de Brugse binnenstad: “En toch zullen ze het zicht niet schaden”

De vzw De Kade zal op zes verschillende dakvlakken van het gebouwencomplex in de Potterierei zonnepanelen plaatsen. “Dat aantal panelen van die omvang op één complex: dat is uitzonderlijk in Brugge”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).