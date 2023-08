Hoe blijven dorpskernen van Zuienkerke en Houtave aangename plek om te wonen en werken? Gemeente werkt aan ‘masterplan’

Tweede editie van Zeepkisten­ra­ce: “We mikken op 30 deelnemers dit jaar”

Op zaterdag 16 september heeft in Blankenberge een nieuwe editie plaats van de Zeepkistenrace. Grote nieuwigheid is dat er dit jaar ook een categorie is voor deelnemers tussen 12 en 16 jaar. “Het is onze droom om op termijn ook de haven of de zee te betrekken bij onze race”, zegt Guy De Koninck van de Liberale Zelfstandigen Blankenberge.