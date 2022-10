Historicus Robert Boterberge werkte 4 jaar aan boek ‘Houtave, een agrarisch polderdorp’

De auteur werd geboren in Zuienkerke en bracht er ook zijn kindertijd door. In 1992 publiceerde hij al een boek over de geschiedenis van zijn geboortedorp. In 2018 was er de publicatie ‘Nieuwmunster, dorp in het Oudland’ en vanaf nu is er dus ook het werk over Houtave waarvoor Boterberge de voorbije jaren veel opzoekwerk verrichte in het gemeentelijk archief. Naast de inleiding omvat het werk 8 hoofdstukken waarin de lezer onder meer info krijgt over de vorming van de kustpolders, de landbouw, de geschiedenis van de kerk, de impact van de oorlogen voor de inwoners van Houtave, de openbare werken, de gemeentelijke politiek, het onderwijs en de veldwachters. De kaarten zijn van de hand van Paul Defever terwijl Claude Van Ryssel instond voor de fotografie. ‘Houtave, een agrarisch polderdorp’ kost 60 Euro en is verkrijgbaar in het gemeentehuis van Zuienkerke.