Het weer wordt warmer in Zuienkerke

Man op fiets gaat aan de haal met reddings­boei in jachthaven Blankenber­ge

De politie van Blankenberge is een onderzoek gestart naar een opvallende diefstal. Maandag werd namelijk een reddingsboei gestolen in de jachthaven. “Onbegrijpelijk. Ja, het is vervangbaar, maar het kan mensenlevens kosten in het slechtste geval”, zegt havenmeester Antony Everaert.