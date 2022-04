“Het is nochtans een plezier om burgemeester van Zuienkerke te zijn”, maar toch houdt Alain De Vlieghe (68) er in 2024 mee op

In 2010 nam Alain De Vlieghe de fakkel over van Henri Cuypers. Dat was toen zo afgesproken: De Vlieghe zou halfweg die legislatuur de sjerp overnemen. Zijn vader was eerder 36 jaar lang schepen geweest in Zuienkerke, de landelijke gemeente met 2.800 inwoners maar wel 4.800 hectare groot. Zijn politieke carrière startte in 1993 in het OCMW. Een jaar later werd hij al schepen. “Ik heb heel hard nagedacht over in de politiek stappen. Ik was bouwkundig tekenaar en timmerman. Ik werkte voor het bedrijf Diapal, die familie lag en ligt me nog steeds nauw aan het hart.”