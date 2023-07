Royal Swans, een van meest ecologi­sche B&B’s ter wereld, strijdt voor Brugse eer in ‘Met Vier in Bed’: “Alsof we een week met vrienden op kamp waren”

Bruggelingen Griet Cappelle (44) en Maarten Van Maele (47), pas een jaar geleden gestart met hun B&B Royal Swans, mikken deze week op winst in het VTM-programma ‘Met Vier in Bed’. “Een gastenverblijf starten, was voor ons totaal onbekend terrein”, vertelt het koppel, dat opvalt met zijn ecologische verhaal.