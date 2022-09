Geniet van een maaltijd met je buren tijdens ‘Samen Tafelen’

Eenmaal per maand kan je ‘samen tafelen’, telkens in een Zuienkerks restaurant. Je eet samen met dorpsgenoten een lekkere maaltijd. Met dit initiatief wil de gemeente het sociale contact in de deelgemeenten een duwtje in de rug geven en de levenskwaliteit verhogen. Hiervoor slaan het gemeentebestuur en de plaatselijke horeca de handen in elkaar. Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst waardoor de maaltijd voordeliger wordt aangeboden. Op 6 oktober proef je van een lekkere maaltijd in Domein Polderwind. Op het menu staat een waterzooi van vis en chocolademousse als dessert. Als je wil deelnemen, schrijf je dan ten laatste in op 30 september via eva.verburgh@zuienkerke.be of via het online inschrijvingsplatform i-active.