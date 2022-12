Geniet van een goedkope maaltijd in Bistro Het Mortierken tijdens ‘Samen Tafelen’

Eén maal per maand kan je ‘samen tafelen’, telkens in een Zuienkerks restaurant. Je eet samen met dorpsgenoten een lekkere maaltijd. Met dit initiatief wil de gemeente het sociale contact in de deelgemeenten een duwtje in de rug geven en de levenskwaliteit verhogen. Hiervoor slaan het gemeentebestuur en de plaatselijke horeca de handen in elkaar. Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst waardoor de maaltijd voordeliger wordt aangeboden. Je betaalt slechts 12 euro, exclusief drank. Op donderdag 8 december om 11.30 uur eet je samen in Bistro Het Mortierken. Op het menu staat hertenragout en pannacotta. Je moet je vandaag nog inschrijven via eva.verburgh@zuienkerke.be of via het online inschrijvingsplatform i-active.