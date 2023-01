Gemeentebestuur en inwoners Zuienkerke klinken op 2023: “Er is nog niks beslist over een eventuele fusie”

De Vlieghe hield geen blad voor zijn mond als hij het had over de onverantwoorde prijsstijging van levensmiddelen en materialen waardoor meer en meer mensen in armoede leven en bedrijven het moeilijk hebben. “Ons bestuur wordt geconfronteerd met de indexering van de lonen van het gemeentepersoneel. Ondanks de vele meerkosten en de investeringen die we ook dit jaar plannen, zullen we de gemeentebelastingen niet verhogen.” Naast een uitgebreid overzicht van de openbare werken maakte de burgemeester ook bekend dat de cultuurraad een concert zal organiseren in de kerk van Zuienkerke, Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster. Er komt ook een vervolg op het succesvolle initiatief ‘Samen Tafelen’ waarbij de lokale restaurants in de kijker gezet worden.

Ventilus en fusie

De Vlieghe had het ook over het Ventilusdossier dat al heel wat stof deed opwaaien. “In februari wordt het traject van deze hoogspanningsverbinding definitief bepaald. Als de leiding in Oostende belandt, dan zal dat voor Zuienkerke een impact hebben. Als het Zeebrugge wordt, dan zal onze gemeente daar geen gevolgen van ondervinden. We zijn niet egoïstisch, maar we duimen voor Zeebrugge.” Ook het gevoelige thema van een mogelijke gemeentefusie kwam aan bod tijdens zijn toespraak. “We ondervinden dat de overheid meer en meer initiatieven en verantwoordelijkheden doorschuift naar de gemeenten. Hierdoor wordt het moeilijk om alles te kunnen blijven opvolgen en om geschikt personeel te vinden om dit administratief te kunnen verwerken. Door de inkrimping van dotaties en subsidies wordt het voor de gemeenten ook financieel moeilijker. Samen met alle leden van onze partij bekijken we de voor- en nadelen van een dergelijke belangrijke beslissing. Er is nog niks beslist en we zullen onze inwoners zeker informeren vooraleer we die stap zouden zetten.”