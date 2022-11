Beelden tonen enorme ravage na gasexplosie in woning naast danstaverne, drie zeventigers gewond: “Geluk dat er geen doden zijn gevallen”

ZuienkerkeBij een explosie in Zuienkerke, tussen Blankenberge en Brugge, zijn maandagochtend drie gewonden gevallen. Het gaat om zeventigers die in een woning naast danstaverne De Schuure wonen. Over de omstandigheden is nog veel onduidelijkheid. Vast staat wel dat het om een gasexplosie gaat en één iemand er erg aan toe is. Er is een perimeter ingesteld omdat er mogelijk sprake is van asbest in het gebouw. “Het is een geluk dat hier geen doden zijn gevallen."

Kijk. Op beelden is de enorme ravage te zien, de achtergevel is volledig verwoest

De explosie vond omstreeks 7.20 uur plaats in de woning naast danstaverne De Schuure langs de Oostendse Steenweg in Zuienkerke. Wat er precies gebeurde, is vooralsnog onduidelijk. Wel staat vast dat de impact groot was en dat het om een gasontploffing ging. De explosie gebeurde in het woongedeelte naast het restaurant en zorgde voor een luide knal. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en stelden vast dat de achtergevel van de woning volledig is weggeblazen. Er vielen drie gewonden. Het gaat om zeventigers, twee vrouwen en een man, die in het huis woonden. Eén van de vrouwen raakte zeer zwaar gewond. Het drietal werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Op het terrein voerden politie, brandweer en Fluvius de nodige controles uit. “Over de precieze omstandigheden kunnen we niet veel kwijt. Simpelweg omdat het nog niet duidelijk is", zegt Jan Maertens van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke. “Er is een perimeter ingesteld rond de site omdat er sprake is van asbest in het gebouw. Het parket komt ook ter plaatse. Los van de materiële schade, is het een geluk dat hier geen doden zijn gevallen."

Op beelden is de enorme ravage te zien. De achtergevel is volledig verwoest en ook binnen is er een puinhoop te zien. Ook het dak liep zware schade op.

De Schuure

De explosie gebeurde in de woning naast danstaverne De Schuure. Begin de jaren 1980 werden de stallingen van de boerderij er omgebouwd tot een danscafé dat op 17 december 1982 opende. Pol, die voorheen al ervaring opdeed in de toenmalige Meetkerkse dancing ‘Karrekiet’, ontpopte zich tot de geknipte uitbater. Wat heel bescheiden begon is in de loop van de jaren geleidelijk uitgegroeid tot een hip danscafé. De zeventiger zou er nog steeds de eigenaar zijn.

