Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Zuienkerke nog geld kan afhalen

Kust Kust blikt terug op kerstvakan­tie met 540.000 dagtoeris­ten en 1,7 miljoen overnach­tin­gen

Voor het West-Vlaams toerismebedrijf Westtoer is het duidelijk: de kust zit qua bezoekers- en overnachtingscijfers op het niveau van voor de coronapandemie. Omdat er geen reisbeperkingen meer zijn is er een lichte terugval. Ook het wisselvallige weer speelde niet in het voordeel.

8 januari