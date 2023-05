Zoutleeuw Zomert

Tiener (15) bekent brandstich­ting waarbij woning in vlammen opging

Aan de Ganzenweg in Geetbets brak woensdagnamiddag een brand uit waarbij een woning volledig in de vlammen opging. Buurtbewoners zagen rond dat tijdstip enkele jongeren wegvluchten van het leegstaande huis. De politie kon even later twee minderjarigen identificeren. Eén van ging meteen tot bekentenissen over.