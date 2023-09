Zoutleeuw gaat opnieuw voor stappenclash

Johnny Trash (51) over zijn theater­tour­nee, drinken zonder stoppen en een Finse catastrofe: “Dat compliment van Urbanus deed m’n hart smelten”

Leuvenaar Johnny Trash (51) is een man met veel talenten. Drummen, zingen, gitaar spelen, stand-upcomedy… In zijn nieuwe zaalshow ‘Trash brengt Cash’ komt alles mooi samen in een eenvoudige maar boeiende vraag: wat als Johnny Cash in Vlaanderen was geboren? “Ik kreeg een ‘aha-erlebnis’ toen ik Johnny Cash voor het eerst hoorde spelen en zingen”, aldus Johnny Trash die al meer dan 35 jaar op de planken staat met een levenslust die we gerust als gulzig kunnen omschrijven.