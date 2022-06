Zomeren in Zoutleeuw

Landen Roefel eindelijk terug

Roefel is zaterdag 25 juni eindelijk terug! Dit jaar wordt een wel hele speciale editie, waarbij we alle helden van de corona-pandemie extra in de kijker zetten. Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn voor een dag baas in Landen en mogen komen proeven en genieten van een echt beroep! Speciaal voor deze editie kan één kindje meelopen met onze burgemeester.

