WEER. Zwaarbewolkt in Zoutleeuw vanochtend

Boekstart­dag in de gloednieu­we jeugdhoek

Iedereen is welkom in de bib van Zoutleeuw op zaterdag 20 mei, want dan wordt daar Boekstartdag gevierd en huldigen ze de vernieuwde jeugdhoek in. “Laat je omtoveren door onze grimeur of versier zelf de lekkerste cupcakes. Voor de allerkleinsten is er een leuke verrassing”, klinkt het.