WEER. Zo goed als helder weer in Zoutleeuw vanochtend

Man (45) steelt voor 160.000 euro aan juwelen bij juwelier

Een 45-jarige Roemeense man riskeert 38 maanden cel voor een inbraak in een juwelierszaak waar hij maar liefst 613 juwelen kon meenemen. Hij pleegde de juwelenroof in de nacht van 11 op 12 juli 2022 in Sint-Truiden. De man was via het keldergat van de buren binnengedrongen, maakte een gat in de muur en kon zo de juwelen ter waarde van zo’n 160.000 euro buitmaken.