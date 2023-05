WEER. Helder weer in Zoutleeuw vanochtend

Kringwin­kel Plus blijft open op Domein ‘t Park

Goed nieuws voor alle fans van circulariteit en tweedehands uit de regio Landen. Het contract van Kringwinkel Plus Landen werd namelijk verlengd tot en met 31 maart 2027. Iedereen zal dus tot dan herbruikbare goederen kunnen schenken, tweedehands kunnen kopen of andere circulaire activiteiten kunnen organiseren in dit circulair belevingscentrum inclusief Kringwinkel, uitgebaat door Kringwinkel Hageland.