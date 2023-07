WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zoutleeuw vandaag

Ma­rie-Thérèse in bloemetjes gezet voor 50 jaar vrijwilli­gers­werk in het consulta­tie­bu­reau van Kind & Gezin

Marie-Thérèse Simons werd in de bloemetjes gezet voor een halve eeuw vrijwilligerswerk bij Kind & Gezin. Sinds 1973 zet Marie-Thérèse zich met veel liefde en toewijding in om kindjes te meten en te wegen in het consultatiebureau van Kind & Gezin in Landen. Als blijk van erkenning en waardering werd er een verrassingsmoment voor haar georganiseerd in het Huis van het Kind.