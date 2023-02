Week van de academie

Zoutleeuw Free WiFi4EU in Zoutleeuw

Je kan op verschillende locaties in Zoutleeuw gratis gebruik maken van wifi. Dit project wordt mee mogelijk gemaakt door het Europese initiatief WiFi4EU. WiFi4EU wil in zoveel mogelijk gemeenten in Europa zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, … Zoutleeuw was één van de geselecteerde gemeenten bij de oproep van het project WiFi4EU in 2019. Deze selectie was goed voor een voucher van 15.000 euro voor de installatie van gratis wifi hotspots (internettoegang) op openbare plaatsen in onze stad.

