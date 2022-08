Vondst in Zoutleeuw blijkt oudste hagedis van Europa : “Dollogekko dormaalensis” leefde er 56 miljoen jaar geleden

ZoutleeuwNa jaren onderzoek heeft een team paleontologen een nieuwe uitgestorven gekkosoort uit België beschreven. De hagedis “Dollogekko dormaalensis” leefde 56 miljoen jaar geleden, en is daarmee de oudste gekkosoort in Europa. Het fossiel werd gevonden in Dormaal. Opmerkelijk, toch voor leken zoals wij, de fossielen werden reeds opgegraven in 1990; meer dan dertig jaar geleden dus. De wetenschappers gaven hem de toepasselijke naam Dollogekko dormaalensis. Het woord gekko is welteverstaan, net zoals dormaalensis. En Dollo is een hommage aan iemand die bij het grotere publiek bekend staat om dinosauriërs.