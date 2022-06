Vogelgriep duikt op in Zoutleeuw: ophokplicht in straal van tien kilometer

Kortenaken CD&V kiest voortaan voor KORTbij

In Kortenaken is een nieuwe politieke beweging : KORTbij. “We voelden als cd&v-Kortenaken al langer dat Dorpspolitiek veel dichter bij de mensen staat dan de Wetstraatpolitiek. De afgelopen twee jaar hebben we dan ook gezocht hoe we daar in Kortenaken mee zouden omgaan.”

15 juni