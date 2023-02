Vlaamse week tegen pesten

Kortenaken LEVENSVER­HAAL. Jef ‘de garde’ (100) overleden: “Hij was specialist in het bemiddelen, op één ruzie na”

De laatste veldwachter van Kortenaken is niet meer. Jef Vanderstukken overleed op 27 januari, een maand nadat hij 100 kaarsjes uitblies in het woonzorgcentrum in zijn geliefde thuisgemeente. Hoewel de man sinds de jaren ‘80 met pensioen was, spraken veel mensen hem nog steeds aan als ‘Jef de garde’, en daar was hij trots op. “Hij kende werkelijk iedereen en stond steeds klaar om te helpen waar hij kon.” Afscheid van een mensen-man, die overal ruzies wist op te lossen, op één na.

6 februari