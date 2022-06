Vandalen vernielen terrasmeubilair

Landen Landen wil een voorbeeld zijn voor het onthar­dings en vergroe­nings­be­leid : “Groenblau­we doorade­ring in de bebouwde ruimte”

In juni 2021 werd de projectoproep ‘Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’ gelanceerd. De Vlaamse Regering investeert ruim 9,5 miljoen euro in groenblauwe dooraderingsprojecten die dit jaar opgestart worden. Een commissie van deskundigen beoordeelde 39 aanvragen en selecteerde uiteindelijk tien projectvoorstellen, die een subsidie en bijhorende begeleiding voor het Groenblauw dooraderingsproject krijgen. Landen werd geselecteerd als één van de ambitieuze Vlaamse steden en gemeentes die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid van de Vlaamse Regering en de Blue Deal.

