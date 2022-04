“Uw kak niet ons vak!” : gemeente spoort hondeneigenaars aan om hondenpoepzakjes juist te gebruiken

Wielrennen junioren Niel Meulemans behaalt eerste zege in Budingen: “Dit vroege succes had ik niet verwacht”

Nauwelijks drie weekends heeft Niel Meulemans moeten wachten om zijn eerste overwinning als junior binnen te halen. In Budingen was hij de snelste van een selecte kopgroep van vier. In een sprint met vier haalde hij het van Jari Van De Sompel, Maxence Plas en Thomas Davids. De eerste winst werd nog niet meteen verwacht.

20 maart