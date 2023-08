Van De Klooster­gang tot De Blauwe Kater: bij deze 8 biercafés proef je unieke biertjes in Leuven en het Hageland

Op 4 augustus is het Internationale Bierdag. Dat moet uiteraard gevierd worden met wat gerstenat. Onze redactie ging dan ook op zoek naar enkele cafés in Leuven en het Hageland die kunnen uitpakken met een uitgebreid assortiment bieren. Van wereldberoemde trappisten van’t vat tot lokale ontdekkingen uit de kelder: in deze biercafés proef je ze allemaal.