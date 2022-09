Twee plaatsen beschikbaar voor Liejef Renoveert

Kortenaken Vooruit Kortenaken stapt mee in het verhaal van KORTbij

De oproep van burgemeester Kristof Mollu van enkele weken geleden tot het oprichten van een nieuwe Kortenaakse politieke beweging ‘KORTbij’ is niet in dovemansoren gevallen bij de collega’s van Vooruit Kortenaken (voorheen Sp.a.) “Het was een aanzet voor het bestuur om zich te bezinnen over haar politieke doelstellingen. Wij kiezen ervoor om Kortenaken na de verkiezingen van 2024 verder goed, sociaal en toekomstgericht te besturen. Daarom hebben we ons intussen aangemeld om mee aan de kar van KORTbij te trekken.”

12 september