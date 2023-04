Tentoonstelling Di(Vers) Talent

Nu pilletje tegen alcoholver­sla­ving verdwijnt haalt Kobe, in tegenstel­ling tot velen, opgelucht adem: “Het maakte juist nog meer kapot”

Antabuse, het medicijn dat mensen met een alcoholverslaving helpt om niet meer te drinken, wordt niet langer gemaakt. Farmaproducent Sanofi schrapt het pilletje ‘wegens grondstofproblemen’. Dat het hulpmiddel verdwijnt, boezemt veel verslaafden angst in. Maar ervaringsdeskundige en oprichter van ‘De Laatste Druppel’ Kobe Lecompte (44) uit Landen is van mening dat dit een goede zaak is. “Het is beter om aan je mentale gezondheid te werken.”