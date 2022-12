Stiltewandeling door ‘Het Vinne’: ontdek de groene omgeving van Zoutleeuw te voet

Je vertrekt aan de Tiensestraat in Zoutleeuw en merkt meteen in de verte het achttiende-eeuwse poortgebouw van de Scholierenhoeve op. Het poortgebouw en enkele stallen zijn de enige overblijfselen van de Scholierenhoeve. Deze kloosterhoeve maakte deel uit van het klooster van de dalscholieren, dat zich aangrenzend in de Schipstraat bevond. Ga je voorbij de Scholierenhoeve, dan kom je zo in het centrum van Zoutleeuw en wandel je recht op de imposante Sint-Leonarduskerk. De kerk werd gebouwd tussen de dertiende en de zestiende eeuw en bevat enkele romaanse, maar vooral gotische elementen. De twee torens zijn met elkaar verbonden via een galerij over de middenbeuk. De Sint-Barbaratoren van de kerk behoort sinds 1999 tot het Werelderfgoed van de UNESCO.

Langs het stadspark wandel je vervolgens richting natuurdomein Het Vinne. Het Vinne is het grootste natuurlijk meer van Vlaanderen. In de negentiende eeuw werd het drooggelegd, waarna het in 2005 terug gevuld werd met water. Bij de inrichting ging veel aandacht uit naar mogelijkheden voor natuurbeleving met avontuurlijke wandelpaden, knuppelpaden, uitkijktorens, vogelkijk- en schuilhutten. In de zomer kan je vanop het wandelgedeelte geregeld een woudaapje zien. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is dit een kleine reiger, die er broedt tussen het riet. In mei komen ze toe uit tropisch Afrika en eind augustus zijn ze alweer weg. Ze zijn ook erg zeldzaam, want in Vlaanderen broeden in totaal nog geen 50 koppels. Minder zeldzaam, maar even mooi om te zien is de huiszwaluw. Deze trekvogels metselen hun nesten met tientallen aan de Sint-Leonarduskerk in het centrum van de stad en komen in het natuurgebied van Het Vinne jagen. Andere dieren die je in Het Vinne kan aantreffen zijn de geelgors, de eikelmuis en verschillende soorten vleermuizen.