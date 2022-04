Stad Zoutleeuw opent toeristisch seizoen

ZoutleeuwGedeputeerde An Schevenels, burgemeester Boudewijn Herbots en Ward Hendrickx, conservator van de St.-Leonarduskerk, openden officieel het toeristisch seizoen. “Ieder seizoen valt er wel iets te beleven in Zoutleeuw”, aldus burgemeester en schepen voor toerisme Boudewijn Herbots. “We willen zowel de Leeuwenaar als de bezoekers van onze stad overtuigen dat het hier te doen is, in Zinderend Zoutleeuw! Daarom hebben we ook dit jaar gezorgd voor een zeer divers aanbod aan zowel permanente als tijdelijke activiteiten.”

“Onlangs plaatsten we permanente QR-codes aan alle belangrijke bezienswaardigheden in de stad en deelgemeenten. En dat zijn er heel wat. De bordjes vallen op door het logo van Visit Zoutleeuw en de felle rode kleur. De QR-codes zijn gelinkt aan de website van de stad waardoor je onmiddellijk meer info krijgt over het gebouw of artefact. De vele wandelaars en fietsers kunnen zo op een hedendaagse manier meer ontdekken over wat ze op hun weg te zien krijgen”, aldus de burgemeester.

Ook het aanbod op de wandelapp izi.TRAVEL werd uitgebreid. Naast de ‘digitale Vestenwandeling’ is er nu ook een interactieve wandeltocht waar je ‘zen’ van wordt, genaamd ‘Zen in Zoutleeuw: Van Zoutleeuw tot Helen’. Natuurcoach Rudi Thoelen neemt je mee op een wandeling van ongeveer 6,5 km door de natuur van Zoutleeuw. Het doel van de wandeling is volledig tot rust komen aan de hand van enkele yoga- en mindfulnessoefeningen, en terloops toch wat opsteken over de historie van de stad.

Naast de klassiekers zoals B(l)oeiend Hageland en Zonneleeuw, presenteren we nog enkele nieuwigheden. Zo is er de lezingenreeks ‘Verleden Beleven’ van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) en ‘Zomeren aan de Gete’.

Een greep uit het aanbod

Op zaterdag 16 april organiseert het fruitbedrijf Healthy Fruit, in samenwerking met de stad, een nocturnewandeling tussen de bloesems. Een traject van ongeveer 5 km door feeëriek verlichte boomgaarden laat u genieten van dit natuurfenomeen in het Hageland. Nood aan een pauze? Neem dan onderweg even plaats in de bloesembar van het Sint-Tarcisiusinstituut of droom weg bij de muzikale vuurshow van Straattheater Gusta.

Volledig scherm Gedeputeerde An Schevenels. © Stad Zoutleeuw

‘Verleden beleven’, een vijfdelige lezingenreeks van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Zuid-Hageland waarin we Zoutleeuw en omstreken ontdekken in de Nieuwe Tijd. Beginnen doen we op dinsdag 19 april met een lezing over de 16de-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer, ‘een man met een plan’. Voor meer info over deze en de overige lezingen, kan u terecht op de website van de stad Zoutleeuw.

Op zondag 1 mei zal men naar goede gewoonte een bezoek kunnen brengen aan de bloemenmarkt van Zoutleeuw. Deze zal dit jaar doorgaan op de oevers van de Kleine Gete. Kom gezellig rondkuieren en vind er het ideale groensel om jouw tuin of terras mee op te fleuren.

Zomeren aan de Gete

‘Zomeren aan de Gete’ kan van juli tot en met september aan de oevers van de Kleine Gete die iedere vierde zondag van de maand omgevormd zullen worden tot één groot gezellig terras langs het water. Verscheidene foodtrucks zullen de fijnproevers onder ons voorzien van een hapje en een drankje. Een groot LED scherm zorgt dat de bezoeker niets hoeft te missen van belangrijke evenementen zoals bv. de slotrit van de Tour de France. Een Sing-a-Long in september wordt de apotheose van een hopelijk zonovergoten zomer. Sfeer en gezelligheid gegarandeerd!

Volledig scherm Ward Hendrickx © Stad Zoutleeuw