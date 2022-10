Sluitingsdagen november

Geetbets EcoWerf haalt in 2023 papier en karton op in containers

Vanaf het voorjaar van 2023 haalt EcoWerf papier en karton aan huis op in containers. Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen of het samenbinden in pakketjes. Voortaan verzamel je oud papier en karton netjes en droog in een gesloten container. Die container heeft wielen zodat je ook een volle container makkelijk naar de straat kan rollen als het papier wordt opgehaald. Handig en proper.

