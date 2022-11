Sint tovert Passant om tot een superleuke indoor speeltuin

Sint-Truiden STVV is letterlijk in de mode en brengt nieuwe collectie overal in de stad in de vitrines

STVV is letterlijk in de mode. De hele maand november prijkt de nieuwe lifestyle-collectie van geelblauw in de vitrine bij een dozijn Truiense mode – en handelszaken. Voor de lancering van dit project ontpopte doelman Jo Coppens zich - samen met twee fervente supporters - tot levende paspop bij Roosen Fashion.

7 november