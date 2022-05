Sint-Leonardusprocessie trekt op Pinkstermaandag eindelijk weer door de straten van Zoutleeuw

Sint-Truiden Restaurant Aurum in Kasteel van Ordingen behaalt eerste ster: “Ik begin stilaan al te denken aan wat er nóg mogelijk is”

Chef Gary Kirchens (34) mag met Aurum, in het Kasteel van Ordingen bij Sint-Truiden, een eerste Michelinster in ontvangst nemen. “We hadden er stiekem op gehoopt", glundert Kirchens. Ook voor Kasteel van Ordingen, dat in het voorjaar een felbegeerde vijfde ster bemachtigde, is het de kers op de taart.

23 mei