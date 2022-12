Sint-Leonarduskerk open tijdens Kerstvakantie

Limburg Ben jij al in de kerststem­ming? In deze shops vind je leuke kerstdeco­ra­tie in Limburg

De gezellige eindejaarsperiode is in zicht en dat betekent dat je de kerstdecoratie weer van onder het stof mag halen. Ben jij nog op zoek naar een kerstboom? Of wil je graag nieuwe kerstlichtjes om aan je gevel te hangen? Dan helpen wij je alvast op weg. Van It’s all about Christmas in Maasmechelen tot Meijers in Lanaken: met deze 7 shops in Limburg stop jij je woning in een kerstjasje.

8 december