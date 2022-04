Seniorenraad organiseert internetcafé

Kom dan naar het maandelijks internetcafé in de bib. Je kan er samen met andere gebruikers een oplossing zoeken voor je probleem of meer te weten komen over een programma of een toestel. Praktisch én gezellig, met een kopje koffie erbij. Het internetcafé wordt georganiseerd door de Seniorenraad, maar iedereen is welkom. Breng je eigen laptop, smartphone of tablet mee waarmee je op internet kan. WIFI beschikbaar in de Bib.