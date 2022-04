Renaat en Irma vieren 60 jaar huwelijk

Al zes decennia lang deelt het koppel uit Zoutleeuw lief en leed met elkaar. Dat mondt nu dus uit in een diamanten bruiloft. Irma en Renaat stapten op 25 april 1962 in het huwelijksbootje. We kregen van hun kleinzoon trouwens niet alleen een recente foto van Renaat en Irma, maar ook een huwelijksfoto van toen.