GFL zorgt voor feestweek­end met onder meer Goetrock en BBQ

Goetsenhoven for Life zorgt dit weekend voor tal van activiteiten in het dorpscentrum. Op 12 en 13 augustus houdt Goetsenhoven for Life haar jaarlijks feestweekend. Intussen is het al de zesde editie, die bestaat uit Goetrock , Goetrun, Dorps-BBQ en Kinderfun.