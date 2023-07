Publieke consultatie natuurbeheerplan Aronsthoek

Voortaan één woonmaat­schap­pij in regio Aarschot - Diest - Tienen: KANVAZ

Voortaan is er in de regio Aarschot-Diest-Tienen één woonmaatschappij, KANVAZ. Ze is actief in 18 gemeenten en heeft daarmee het op één na grootste werkingsgebied in Vlaanderen. “Ik ben ervan overtuigd dat KANVAZ een heel mooi en warm verhaal zal worden voor onze klanten, medewerkers en partners.”