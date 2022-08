Parkeren tijdens Zoutleeuw Zomert

Landen Nieuwe beweegrou­te om 10.000 stappen te halen

De nieuwe beweegroute in Landen helpt het hele gezin meer te bewegen. Wil je meer bewegen? Of wil je een leuke, ontspannende activiteit samen met je kinderen waarbij iedereen zich kan uitleven? Dan is de beweegroute voor gezinnen van Moovie’s Beemdenpad zeker iets voor jullie!

17 augustus