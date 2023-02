Opening expo "Geluk" start jeugdboekenmaand

Sint-Truiden/Oudergem Boze fruitboe­ren trekken met tractoren naar Brussel voor eerlijke prijzen: “Klant betaalt tot drie euro voor kilo appelen waarvan wij 30 cent krijgen”

Een colonne met zo'n 80 fruitboeren trekt vandaag naar de hoofdzetel van Comeos, de Belgische koepelorganisatie voor handel, in Brussel. Ze vragen er een eerlijke prijs voor hun fruit, want fruitboeren worden naar eigen zeggen al jaren te weinig betaald. “Dit is niet meer leefbaar”, klinkt het bij de bezorgde landbouwers. “Steeds meer fruittelers haken af.”

6 februari