Nocturne Bloesemwandeling

Vooruit Tienen pleit voor het aanstellen van subsidie-coördina­tor

De Vlaamse Overheid heeft per einde februari 2023 voor de eerste keer haar subsidieregister gelanceerd. Dit subsidieregister toont heel transparant wie welke subsidies binnen welk beleidsthema heeft ontvangen van de Vlaamse Overheid. Alle instellingen en organisaties actief in de gemeente Tienen krijgen samen ongeveer 105 miljoen euro aan subsidies toegekend in 2022, voornamelijk dankzij een aantal grote lokale instellingen en organisaties. “Als we echter enkel kijken naar de subsidies die Stad Tienen zelf binnenhaalt, dan zijn de cijfers veel minder en ronduit zwak in vergelijking met andere gemeenten”, klinkt het bij Vooruit Tienen.