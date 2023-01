Nieuwjaarsreceptie 22 januari

Sint-Truiden Voedsel­bank in Sint-Trui­den over­stroomd: “We zouden vandaag aan 600 mensen voedselpak­ket­ten bedelen”

Bij voedselbank Team Hope in Sint-Truiden is afgelopen nacht een hoofdwaterleiding gesprongen, waardoor de hele vloer bedolven geraakte onder water en zand. “We houden maar om de drie weken een voedselbedeling, en nu moeten we al die mensen teleurstellen.”

4 januari