Nieuwe tarieven en toelagen diftar

Voor huisvuil (40-120 en 240 liter) betaal je 0,30 euro per kilo. Aanbieding huisvuil (40 en 120 liter) 0,63 euro per kilo en 240 liter 1,26 euro per kilo. .Voor de huur van een container huisvuil en GFT betaal je 0,68 (40 en 120 liter) en 1,36 euro (240 liter). Voor GFT betaal je voortaan 0,20 euro per kilo. De huur van een container voor papier en karton is 0,84 eur. Voor grofvuil betaal je per 0,5m³ 8 euro. Deze aanpassingen betekenen voor een gemiddeld gezin een stijging van +/- 7 euro op jaarbasis.